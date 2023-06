La mise en œuvre du pacte dans les établissements pose encore beaucoup de questions techniques, comme en témoigne l’échange qui a eu lieu le 16 juin 2023 entre les personnels de direction et les services du rectorat de Clermont-Ferrand, auxquels AEF info a pu assister : "sécabilité" de la première brique, dédoublement des classes pour Devoirs faits en 6e, personnels éligibles, conditions du RCD, contenu des lettres de missions… Autant de thèmes abordés par les participants, et auxquels le secrétaire général et son adjointe ont tenté de répondre, malgré l’absence de textes officiels.