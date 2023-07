Le groupe Insa et la CPU du Maroc signent un accord de coopération pour répondre aux forts besoins en formation d'ingénieurs du pays

Le Groupe Insa (1) et la CPU marocaine signent, le 25 novembre 2010, un accord de coopération « dont l'objectif est de répondre aux projets de développement et accords de professionnalisation des universités et écoles d'ingénieurs marocaines », indique le groupe d'écoles d'ingénieurs français. « Afin d'être en adéquation avec les réformes et plans mis en œuvre par le gouvernement marocain, la capacité de formation des ingénieurs devra être multipliée par 3 en quelques années », souligne-t-il. Cette coopération prévoit notamment la création d'un « institut marocain de formation d'enseignants-chercheurs », soutenu par la CPU du Maroc et le Groupe Insa. L'objectif de cet institut sera de « créer un véritable réseau d'experts sur le continent africain et de faire de cet institut un lieu privilégié de perfectionnement de haut niveau ».