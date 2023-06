Dans un communiqué diffusé vendredi 16 juin 2023, France Universités et Udice disent "partager" un certain nombre des constats du rapport Gillet, remis la veille à Sylvie Retailleau, ministre de l’ESR. "Les interactions entre les ONR et les universités doivent s’inscrire dans un cadre contractuel, celui des COMP, allant de pair avec une évaluation renforcée sans pour autant devenir bureaucratique", poursuivent-elles. En outre, elles estiment que l’université "ne peut pas se réduire à une opératrice de recherche territoriale" arguant que "c’est une opératrice de recherche à part entière".