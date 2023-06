Veiller à mettre l’IA au service de l’égalité des chances dans l’enseignement supérieur, anticiper la manière dont les jeunes générations vont s’en emparer, former les enseignants, réfléchir dès à présent aux enjeux éthiques, climatiques et de souveraineté derrière ces technologies… Voici plusieurs pistes pour réfléchir à une future feuille de route de l’IA dans l’enseignement supérieur, développées pendant un colloque organisé par le GIP FUN, les 8 et 9 juin 2023. L’arrivé du "tuteur virtuel" dans les établissements ne fait aucun doute, anticipe Mireille Brangé (SGPI).