"Réconcilier industrie, climat et souveraineté", c’est l’objectif que s’est fixé le président de la République vendredi 16 juin 2023 en annonçant des mesures de soutien à la décarbonation de la filière aéronautique. Cette dernière représente 3 % des émissions de gaz à effet de serre mondiales mais ce taux ne cesse d’augmenter. "Avec un avion sur deux fabriqués en France chez Airbus et 40 % des moteurs d’avion produits dans l’Hexagone chez Safran, la France a un rôle important à jouer dans la décarbonation du secteur", estime l’Élysée. Pour cela, Emmanuel Macron a annoncé le triplement de soutien public au Corac (Conseil pour la recherche aéronautique civile) à 300 M€ par an sur la période 2024-2030, soit 1,8 Md€. Cette aide s’inscrit dans le cadre du plan de soutien de 15 Md€ annoncé par le secteur en 2020 et doit notamment permettre aux acteurs français de devenir "les champions de l’avion ultra-sobre". Une aide supplémentaire de 50 M€ de financements publics sera également accordée, via France 2030, aux acteurs émergents travaillant sur l’avion électrique et à hydrogène. Le chef de l’État a enfin annoncé une enveloppe de 200 M€ pour favoriser le développement des SAF (sustainable aviation fuel) et atteindre les 500 000 tonnes dont le secteur a besoin pour respecter l’objectif européen de 6 % de carburants durables à l’horizon 2030.