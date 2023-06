Sup’DRH fera des propositions de simplifications techniques sur la mise en œuvre de la LPR qui seront présentées à France Universités et à l’ensemble des partenaires, avant d’être remises à la DGRH. C’est ce qu’indique Marie-Béatrice Célabe, présidente de l’association à AEF info, le 16 juin 2023 en marge de son colloque annuel à Avignon (lire sur AEF info). L’objectif est de permettre aux DRH "d’être un peu plus dans la stratégie et en actions qualitatives". Avec Sébastien Lajoux, VP de Sup’DRH (1), ils reviennent aussi sur les "assouplissements" des procédures CPJ, le Ripec et repyramidage, sur les difficultés de recrutement et les initiatives prises par les établissements, et sur l’état des services RH. Quant à la mensualisation des vacataires, ils admettent que la mise en œuvre est compliquée et nécessite le développement d’outils internes.