Ukraine : Le Pnat ouvre 3 enquêtes pour crimes de guerre pour des faits commis au préjudice de ressortissants français

Le Pnat indique mardi 5 avril 2022 ouvrir trois nouvelles enquêtes pour "crimes de guerres" sur des faits susceptibles d’avoir été commis au préjudice de ressortissants français, à Marioupol (au sud-est de l’Ukraine), entre le 25 février et le 16 mars derniers, à Gostomel (au nord ouest de l’oblast de Kiev) entre le 1er et le 12 mars et à Chernihiv (sud-est du pays) depuis le 24 février 2022. Une précédente enquête avait été déclenchée pour "crime de guerre" le 16 mars dernier après le décès du journaliste franco-irlandais Pierre Zakrzewski le 14 mars. Les investigations ont été confiées à l’OCLCH (office central de lutte contre les crimes contre l’Humanité et les crimes de haine).