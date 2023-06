Un salarié non-cadre en forfait annuel en jours doit pointer lors de son entrée dans l’usine, pour chaque demi-journée de présence. Ces pointages donnent lieu à des relevés informatiques reprenant chaque jour les heures d’arrivée et de départ et le nombre d’heures travaillées. Pour être validée une journée de travail doit comptabiliser six heures de présence dans l’entreprise. La Cour de cassation en déduit, le 7 juin 2023, qu’il ne dispose pas d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi pour être éligible à une convention de forfait en jours. Sa convention est annulée.