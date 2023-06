Une conférence contributive organisée par l’Institut Open Diplomacy a rassemblé le 22 mai plus de 200 représentants d’organisations de la société civile afin d'enrichir la revue nationale volontaire sur les ODD préparée par la France pour le Forum de l'ONU en juillet. Il en est ressorti 23 recommandations synthétisées dans un rapport remis au gouvernement, et intégrées au bilan de la France sur les ODD, qui reste mitigé. "Chez les participants, on a senti une vigilance s’installer mais pas de démobilisation", assure Thomas Friang, directeur général du think tank.