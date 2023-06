Comment rendre plus attractives les sciences et les technologies, alors que les écoles ont un impératif de diplômer plus d’ingénieurs ? Telle est la problématique posée lors du colloque de la Cdefi, le 15 juin 2023 à Bruxelles. François Taddéi, fondateur du Learning Planet Institute, avance quelques pistes, comme la co-construction des enseignements avec les étudiants ou l’intégration d’autres disciplines dans les cursus, comme les humanités et les arts. Sur la souveraineté industrielle, elle aussi en débat, François Germinet (SGPI) pointe "le manque de compétences" comme "facteur limitant".