Lors d’une table ronde organisée jeudi 15 juin 2023 à Paris sur la transition énergétique des territoires, le Serce note que les collectivités rencontrent principalement des problèmes d’investissement, de compétences, de prise en compte globale des solutions et de complexité des procédures. Interrogés sur les clés de réussite, les intervenants soulignent l’importance de "fixer des objectifs ambitieux de réduction de la consommation d’énergie et des émissions de GES", "de s’acculturer et de se former" et d'"accélérer sur la production d’ENR et sur la flexibilité".