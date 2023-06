Près de 90 000 demandes de mises en œuvre de techniques de renseignement ont été réalisées en 2022, soit une hausse de 2 % en un an, selon le rapport annuel de la CNCTR, publié jeudi 15 juin 2023. La commission met en garde sur la surveillance des "activistes politiques", pour laquelle elle a émis plusieurs avis défavorables. Face à la "sophistication" des outils des services et au faible volume de contrôles sur place (121), la CNCTR appelle à un renforcement de ses moyens et à la centralisation du recueil et de l’exploitation des données.