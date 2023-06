Les pouvoirs publics ont annoncé jeudi 15 juin 2023 le transfert de 500 M€ de charges de la Sécurité sociale vers les complémentaires en augmentant le ticket modérateur sur les soins dentaires (lire sur AEF info). Cette annonce a d’ores et déjà suscité une série de réactions. La Mutualité française est en pointe du côté des complémentaires pour dénoncer une décision comptable court termiste et sans concertation. Mais les dentistes également déplorent aussi le manque de dialogue et voient dans cette annonce un très mauvais signal pour les actuelles négociations conventionnelles.