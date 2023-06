Violences contre les femmes en outre-mer. Un décret du 14 juin 2023 institue un coordonnateur interministériel contre les violences faites aux femmes en outre-mer. Il examine "l’ensemble des questions et des enjeux liés aux violences perpétrées contre les femmes dans les collectivités ultramarines", qui concernent notamment "les homicides, les vols avec violence, les violences intrafamiliales, en particulier conjugales et sexuelles, et plus généralement les atteintes volontaires...