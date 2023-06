Formation des imams : un décret rendant les DU obligatoires paraîtra "au premier trimestre" (B. Cazeneuve)

"Le nombre de diplômes universitaires de formation républicaine, qui s’adressent notamment aux cadres religieux de votre culte, aura doublé en un an", a indiqué Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur, lors du "rassemblement des musulmans de France" à l’Institut du monde arabe à Paris, le 29 novembre 2015. Ces DU sont accessibles "dans la quasi-totalité des régions" et la couverture du territoire sera achevée en 2016. "Un DU à distance sera créé", annonce par ailleurs le ministre, également en charge des cultes. "Le décret rendant ces DU obligatoires pour les aumôniers paraîtra au premier trimestre. À partir de 2016, je souhaite que tous les imams étrangers détachés en suivent les enseignements, avec une mise à niveau en langue française avant leur départ et à leur arrivée sur le territoire national."