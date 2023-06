"Nous signons […] de plus en plus de conventions notamment pour que certains des étudiants de BUT 3 aillent en master en IAE", indique à AEF info Dominique Allix, président de l’Assemblée des chefs de départements GEA le 14 juin 2023, alors que le réseau IAE France s’était déclaré défavorable à l’accueil des BUT 3 en IAE. Il appelle à créer des passerelles entre enseignants d’IUT et de master. Quant à l’intégration des étudiants de BTS en BUT 2 ou 3, elle "dépend des parcours et des situations locales". À propos de l’objectif de 50 % au moins d’insertion professionnelle des diplômés de BUT, il demande : "Être en alternance, n’est-ce pas de la professionnalisation ?" Autre sujet, les SAÉ (situations d’apprentissage et d’évaluation) : les enseignants en sont aujourd’hui "globalement satisfaits". Enfin, l’ACD a adopté le 9 juin une motion de soutien aux Esas.