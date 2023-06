Voici une sélection d’événements pour la semaine du 19 juin 2023, marquée par la 10e édition de la Semaine de l’innovation HLM, sur le thème "Enfance et HLM", la présentation, mardi, du second volet du plan Logement d’abord, l’examen, mardi toujours, en séance et en nouvelle lecture à l’Assemblée, de la proposition de loi prolongeant le plafonnement de l’évolution de l’IRL. Le lendemain, les députés examineront dans l’hémicycle la PPL sur le ZAN. La semaine sera également ponctuée par l’élection à la présidence de l’Unis, et l’assemblée générale de la fédération Soliha, jeudi.