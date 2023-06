"Pour [toutes les personnes] que nous représentons, qui nous ont fait confiance, pour toutes celles et ceux qui ont manifesté, parfois pour la première fois et pour toutes celles et ceux qui ont rejoint les rangs syndicaux pour participer à ce combat, nous adressons un message collectif : nous continuerons à contester cette réforme des retraites et à nous battre pour la justice sociale", souligne l’intersyndicale, jeudi 15 juin 2023. Les treize organisations syndicales et de jeunesse listent les thèmes sur lesquels elles comptent aboutir à des propositions communes.