Avec le projet InserSup, le Sies pourra "publier des statistiques sur le taux d’emploi à 6, 12, 18 et 24 mois après la diplomation" des étudiants, grâce à l’appariement des données sociales nominatives et des données Sise, à partir de fin 2023 pour les licences pro et les masters. C’est ce qu’explique Pierrette Schuhl, sous-directrice des systèmes d’information et des études statistiques du MESR. Dans un entretien à AEF info, mi-juin 2023, elle détaille les chantiers du Sies : la publication des données sur les vœux en master en décembre et sur les acceptations début 2024, avant d’adopter le même rythme de publication que Parcoursup ; la publication plus tôt dans l’année de données sur les inscrits grâce à l’API "Statut étudiant" ; la modernisation des applications (Sise, enquêtes R&D, IPdoc) ; ou les futures analyses de cohortes grâce au numéro d’INE stable sur toute la scolarité.