Le sommet sur le nouveau pacte financier mondial des 22 et 23 juin repose sur une ambition forte : "créer un choc de financements" en faveur des pays les plus vulnérables au changement climatique, ceux-là mêmes qui se retrouvent écrasés par le poids de la dette depuis la crise du Covid-19. In fine, si plusieurs annonces sont attendues le 23 juin sur la suspension de dette en cas de catastrophe climatique et l’appel à taxer le transport maritime, nombre des points à l’ordre du jour de la conférence aboutiront à plus ou moins longue échéance. AEF info résume les principaux points en discussion.