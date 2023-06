La dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales passera de 41 M€ à 100 M€ dès 2024, annonce le gouvernement le 15 juin 2023 à l’occasion de la présentation du plan France Ruralités. "Il s’agit ainsi de rémunérer de nouvelles aménités pour les communes rurales couvertes par des zonages d’aires protégés clairement identifiables (réserves naturelles et biologiques, sites du conservatoire, réserves de biosphère, zones humides et cours d’eau, forêts de protection, sites classés, etc.)", "en cohérence avec les objectifs poursuivis par la stratégie nationale pour les aires protégées 2030 qui vise à couvrir 30 % du territoire national par un réseau d’aires protégées et 10 % de ce même territoire sous protection forte". Le gouvernement respectera le "principe" selon lequel "plus de surface protégée, ce sera plus de dotation".