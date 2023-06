Attendu depuis le vote du dernier PLFSS, l’arbitrage sur le transfert de charges vers l’AMC vient d’être dévoilé ce 15 juin par les pouvoirs publics. Contrairement aux projections initiales, ce transfert de dépenses de la sécurité sociale vers les complémentaires s’élèvera non pas à 300 M€ mais à 500 M€. Ce transfert se fera via un relèvement du ticket modérateur remboursé par les Ocam sur les soins dentaires. Le président de la FNMF, Eric Chenut, pointe l’absence totale de concertation, une approche comptable court-termiste, et le risque d’impact sur les cotisations.