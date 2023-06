Le coprésident de l’association La Cordée, Damien Zaversnik, et le président de l’AATF, Fabien Tastet, formalisent leurs engagements améliorer l’attractivité des métiers de cadres territoriaux. Une convention signée le 13 juin 2023 table sur plusieurs objectifs pour "permettre l’accès de chacun à l’information relative aux métiers et carrières" et pour "promouvoir l’égalité des chances par la démocratisation des concours d’accès" à la fonction publique. L’AATF s’engage ainsi à favoriser l’engagement des hauts fonctionnaires territoriaux sur le mentorat, pour des visites d’administrations "inspirantes" et à transmettre des offres de stage au réseau associatif. La Cordée s’engage quant à elle à promouvoir les emplois territoriaux. Les deux associations souhaitent "assurer la visibilité du partenariat" et contribuer aux démarches Talents du service public et Prépas Talents.