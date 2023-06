Pierre Seban, IA-IPR de classe normale, est nommé sous-directeur de l’accompagnement et des parcours des cadres supérieurs des services déconcentrés au sein de la direction de l’encadrement du MENJ, MESR et MSJOP, selon un arrêté publié le 15 juin 2023. Il rejoint le service de la politique de l’encadrement supérieur, dirigé par Valérie Baglin-Le Goff, pour trois ans, au côté de Caroline Lemasson-Gerner, son alter ego pour les cadres supérieurs de l’administration centrale et des opérateurs.