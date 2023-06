Si la publication des données de mobilité statiques connaît une "dynamique encourageante", celle des données en temps réel doit "encore progresser", estime l’ART, dans son deuxième rapport sur l’ouverture et l’utilisation des données sur les déplacements et la circulation, publié jeudi 15 juin 2023. Ce rythme plus lent "témoigne de réelles difficultés techniques et administratives", note l’Autorité, et explique, entre autres, que les calculateurs d’itinéraires ne puissent pas fournir une information "totalement fiable" aux voyageurs.