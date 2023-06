L’EIT Urban mobility recense, dans un catalogue publié mardi 13 juin 2023, des exemples "remarquables" mis en œuvre dans douze villes nordiques et baltes en matière d’adaptation urbaine au changement climatique. "Les villes européennes doivent changer et devenir beaucoup plus durables, notamment en renforçant leur résilience face à notre climat en évolution rapide", justifie l’EIT, qui espère que ces solutions pourront inspirer d’autres collectivités. L’institut formule également onze "recommandations politiques" devant permettre une transformation réussie des villes.