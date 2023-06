Sortir du système des aides "exceptionnelles" à l’apprentissage "est très délicat : toute réduction de la dépense ne peut faire que des mécontents", tandis que cette politique "profondément addictive" contribue à "détricoter" la réforme de 2018, qui bénéficiait financièrement aux moins qualifiés et aux PME. Si le constat émis par Bruno Coquet (OFCE), publié mercredi 14 juin 2023 dans un Policy Brief, souligne le succès inédit de la loi de 2018, mais aussi de ces aides avec 540 000 alternants supplémentaires entre 2018 et 2022, il appelle à recentrer la dépense publique sur les moins diplômés.