La déléguée générale du Ctip et son équipe ont présenté jeudi 15 juin 2023 le bilan définitif 2022 pour les institutions paritaires. Celui-ci fait ressortir une situation paradoxale, avec d’une part une nette embellie des résultats liée à une amélioration très sensible des équilibres en prévoyance ; et d’autre part la fragilité de ces équilibres, tandis que les pertes sur la santé s’accélèrent du fait d’une consommation de soins encore soutenue. Le Centre prône in fine une vigilance accrue sur les pilotages et les décisions, notamment du côté des pouvoirs publics.