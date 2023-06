"Le niveau d’exigence pour les projets de la saison 2 est augmenté", annonce Nathalie Becoulet, du pôle Connaissances du SGPI, lors de webinaires organisés par l’ANR les 15 juin et 21 juin 2023, pour présenter la "saison 2" de l’AMI Compétences et métiers d’avenir. "Le cahier des charges de cette nouvelle saison est similaire mais structuré différemment et les jurys sont renforcés et composés d’acteurs différents, notamment d’entreprises" (lire sur AEF), rappelle-t-elle. Attention au "retard sur les défis qui nous rassemblent", alerte le chef de mission éducation-économie Campus au MEN, Matthieu Merciecca. Le "bon cofinancement des projets de la saison 1" est salué par Michel Deguilhem de la Caisse des dépôts : "ils ont été financés à 50 % en moyenne par France 2030 et à 50 % par les collectivités et entreprises". L’ANR annonce un webinaire sur le financement des projets le 4 juillet.