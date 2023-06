Les universités de Picardie, d’Artois et du Littoral encouragent les collégiens et les lycéens à "oser" l’enseignement supérieur. Elles vont à leur rencontre à bord de trois minibus télescopiques (une innovation du concours Lépine). "Ces bus attirent vraiment l’œil et font parler dès qu’on les déploie dans la cour d’un collège ou d’un lycée", sourit Sabine Evrard, VP orientation de l’UPJV, jointe par AEF info le 15 juin 2023. "Le fait de pouvoir les replier les rend aussi plus agiles", ajoute-t-elle. Ces bus ont été financés via un appel à projets du PIA 3 (lire sur AEF info). Les élèves peuvent y réfléchir à leur orientation grâce à un serious game ou participer à un jeu de plateau consacré au monde de l’université. Ils travaillent leur confiance en eux-mêmes avec l’association "Moteur !" Chaque bus a son identité : celui aménagé par l’Ulco évoque par exemple les métiers scientifiques.