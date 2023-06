Avec un vivier de 1 400 start-up issues de ses laboratoires, le CNRS souhaite "créer une communauté" pour "mettre en réseau ces entreprises" et "accompagner leur croissance". Ainsi, l’organisme propose, mercredi 14 juin 2023, une nouvelle offre destinée à ces entreprises et intitulée Rise up. L'outil propose notamment une aide au recrutement, via une plateforme internet qui diffuse des offres d’emploi aux doctorants et postdoctorants du CNRS, de "les mettre en relation avec l’ensemble des laboratoires du CNRS" ou encore de "faire du sourcing de technologies".