Le Sénat annonce le 15 juin que les commissions des lois et de l’éducation ont créé "une mission de contrôle, dotée des pouvoirs de commission d’enquête", sur les menaces et agressions contre les enseignants. Il s’agit de "faire toute la lumière" sur "la façon dont sont prises en considération et traitées les pressions, menaces ou agressions dont les enseignants peuvent être l’objet au quotidien", afin d’apporter "une réponse publique adaptée et rapide au niveau de l’Éducation nationale, des forces de sécurité ou de l’institution judiciaire". Cette mission intervient près de 3 ans après que Samuel Paty (lire sur AEF info) a été "assassiné pour avoir accompli son métier d’enseignant, après avoir été confronté à des pressions et des menaces", indique le Sénat. Les rapporteurs de la mission, dont les travaux dureront jusqu’à fin 2023, sont François Noël Buffet (LR, Rhône) et Laurent Lafon (UC, Val-de-Marne).