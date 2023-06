Le rapport de la mission Gillet a été remis à Sylvie Retailleau, ministre de l’ESR, jeudi 15 juin 2023. 14 propositions sont formulées pour "mieux structurer et organiser le monde de la recherche et de l’innovation et simplifier la vie des chercheurs". La ministre, qui "échangera" avec les acteurs concernés, leur "demande de partager des propositions de simplification de la gestion de la recherche et d’identifier des sites volontaires pour expérimenter ces propositions". Les ONR sont également invités à travailler à une préfiguration des agences de programme avec l’ensemble des acteurs.