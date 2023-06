Mardi 13 juin, le Comité des finances locales a émis un avis favorable au projet de décret modifiant celui du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants. Quelques jours plus tôt, le CNEN aussi avait donné son aval à ce projet de texte, pris pour l’application de l’article 73 de la LFI 2023. Le projet de décret, qu’AEF info a pu consulter, liste 2 259 communes hors zone tendue dans lesquelles il existe un déséquilibre "marqué" entre l’offre et la demande de logements. Et qui seront donc éligibles à la TLV et à la majoration de la THRS.