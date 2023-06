L’université Paris Cité lance en juin 2023 un nouvel appel à projets innovation pédagogique dans le cadre de son idex. L’objectif est de permettre "l’hybridation massive des formations à effectifs étudiants élevés, l’accompagnement et la mise en œuvre de projets pédagogiques innovants et/ou transformants, favorisant l’évolution des pratiques et visant l’accroissement de la réussite globale". Certaines pratiques restant souvent "locales" et sur "une unique UE", une "mise à l’échelle" est nécessaire pour les "déployer au niveau d’une, voire de plusieurs formations, d’une UFR, d’une faculté ou inter-facultaire", indique un guide du pôle Innovation pédagogique sous la forme de "document de cadrage". Montant global : 520 000 €. Montant maximum par projet : 70 000€ pour une durée de 24 mois. Les résultats de cet AAP seront publiés le 15 décembre.