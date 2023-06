Les signalements à l’encontre des militaires, qu’ils soient effectués en interne ou par des particuliers, sont en hausse en 2022, révèle le rapport annuel de l’IGGN, présenté jeudi 15 juin 2023. Mais moins d’un quart des signalements reçus sont de la compétence de l’instance, et seulement près de 12 % ont révélé un manquement et entraîné des sanctions administratives. Le harcèlement moral reste une préoccupation importante. Les sanctions administratives relèvent essentiellement du premier groupe, et les cas d’usage des armes sont à leur "plus bas niveau depuis dix ans", selon son chef Alain Pidoux.