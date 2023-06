Un décret modificatif publié au JO du 15 juin 2023 ajoute les lauréats d’un appel à projets Synergy grant et de Proof of concept de l’ERC à la liste ouvrant la possibilité à l’enseignant-chercheur ou au chercheur qui en est responsable d’obtenir le report de son départ à la retraite en vue d’accomplir ce projet, et ce pour une durée maximale de 5 ans. Un premier décret d’application de la LPR publié en juin 2021 limitait cette possibilité aux porteurs d’Advanced grant et d’idex-isite (lire sur AEF info). Cela concerne également les fonctions de président ou de directeur d’un établissement d’ESR, qui peut dès lors, rester en fonction jusqu’au terme de son mandat. C’est ce texte qui avait permis à Christine Clerici de terminer son mandat à la présidence de l’université Paris-Cité (lire sur AEF info).