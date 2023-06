Fin de l’affectation directe à la sortie de l’INSP, nouvelles voies d’accès, obligations de mobilité… La réforme de l’encadrement supérieur de la fonction publique de l’État, lancée en 2021, a donné au Conseil d’État "de nouvelles responsabilités dans le pilotage de ses ressources humaines". La haute juridiction administrative détaille dans son rapport public pour 2022 publié en juin 2023 les évolutions de sa politique de recrutement, qu’elle a "modernisée" et "professionnalisée" dans un "environnement plus ouvert et plus concurrentiel". Cette évolution s’accompagne de formations spécifiques.