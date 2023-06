"Les organismes HLM ont besoin de reprendre la main" sur la multitude de données disponibles en matière de logement social. Forte de ce constat, l’USH a lancé il y a plus d’un an l’élaboration d’un "panorama des bases de données accessibles" aux bailleurs sociaux, au sein duquel ses adhérents trouveront 56 jeux de données et les explications de texte nécessaires à leur usage. L’objectif : "les guider dans cette jungle de données et les aider à lire ces informations en conscience", nous explique Alexandre Gayraud, le directeur du numérique et des systèmes d’information de l’Union, dans un entretien accordé le 15 juin 2023.