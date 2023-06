Les temps forts de la semaine du 19 juin 2023 en développement durable

Voici une sélection des événements attendus en matière d’énergie, d’environnement, de RSE et de gouvernance de la semaine du 19 juin 2023. Une forte actualité s’annonce entre le sommet d’Emmanuel Macron "pour un nouveau pacte financier", l’examen en séance publique du projet de loi sur l’industrie verte au Sénat et deux Conseils Énergie et Environnement.