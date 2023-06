La proposition de règlement pour la "transparence et l’intégrité" des activités de notation ESG avait à peine été publiée, le 13 juin, qu’était annoncée la création de l’Association européenne des agences de notation extra-financière, qui souhaite défendre les intérêts des acteurs européens. Le régime de transparence annoncé et l’encadrement des conflits d’intérêts sont diversement accueillis par cette nouvelle association et par les ONG.