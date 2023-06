Selon l’édition du 15 juin 2023 des Échos, le bureau exécutif de Renaissance confiera lundi 19 juin 2023 une mission à Bruno Le Maire et Pascal Canfin sur le financement de la transition écologique. Le parti d'Emmanuel Macron veut ainsi se doter d'une "doctrine" avant les débats sur le PLF 2024, à l'automne prochain. Il s’agit de mettre d’accord deux visions discordantes au sein de la majorité, comme l’ont montré les réactions au rapport Pisani-Ferry–Mahfouz : le ministre de l’Économie et des Finances a rejeté deux propositions phares des économistes, une hausse des prélèvements sur le patrimoine financier des plus aisés et une hausse de l’endettement, tandis que le président de la commission Envi au Parlement européen a jugé qu’il ne devait y avoir "aucun tabou" (lire sur AEF info). L’objectif est aussi de crédibiliser les annonces d’Emmanuel Macron attendues le 5 juillet prochain dans le cadre du prochain Conseil de planification écologique.