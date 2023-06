Le repli attendu de l’indice des prix à la consommation se confirme au mois de mai : après avoir gagné 5,9 % entre avril 2022 et avril 2023, il ne progresse plus que de 5,1 % sur les douze mois suivants, reculant de 0,1 % entre avril et mai 2023, selon les données publiées par l’Insee ce 15 juin. Un frein entraîné par celui que subit l’augmentation des prix de l’énergie : après avoir longtemps affiché des taux de progression à deux chiffres, ils ne progressent que de 2 % en mai 2023. Les prix des loyers, eau, enlèvement des ordures ménagères réduisent aussi légèrement la voilure (+2,7 % après +3,1 %).