Jeudi en début de matinée, le groupe PPE a échoué à obtenir une majorité à son amendement de rejet de la proposition de règlement sur la restauration de la nature en commission Envi, au Parlement européen : 44 députés ont voté pour, 44 voix contre. Mais les amendements de compromis, négociés entre les socialistes, les Renew, les Verts et la Gauche, n’ont pas non plus obtenu de majorité, obligeant à un vote fastidieux, amendement par amendement. Ces votes n’ont pas pu se terminer dans les temps impartis, obligeant le président de la commission Pascal Canfin à suspendre la séance jusqu’au 27 juin prochain.