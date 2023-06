Sur les six candidats au poste de président exécutif de l’École polytechnique et de l’Institut polytechnique de Paris, Thomas Grenon, directeur général du LNE, et Thierry Coulhon, président du HCERES, auraient été short-listés par le comité de sélection chargé de transmettre ses choix au ministre des Armées. La nomination du président de l’X devrait intervenir en conseil des ministres courant juillet, mais relève exclusivement de la présidence de la République – ce qui impose une certaine prudence dans les pronostics. Le mandat d’Eric Labaye se termine le 16 septembre 2023.