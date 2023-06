Un bâtiment de 25 500 m2 conçu pour accueillir près de 800 personnes. Le CNRS inaugure le 13 juin 2023 à Montpellier le bâtiment chimie Balard recherche. C’est le plus grand centre de recherche en chimie en France. "C’est un des plus gros laboratoires européens", confirme Antoine Petit, PDG du CNRS. Zurich, Oxford, Bristol… Selon lui, ce centre est "en compétition avec les départements de chimie de prestigieuses universités" et doit "permettre le rayonnement de la chimie française". La région Occitanie l’a financé à hauteur de 62 M€, le CNRS a investi 1 M€.