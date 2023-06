L’université de Bordeaux a fait plancher des étudiants du collège DSPEG sur les compétences transversales attendues par les recruteurs pour les transitions environnementales et sociétales. Restitué le 1er juin 2023, ce travail exploratoire cible 35 items, nécessitant une démarche pédagogique participative. En ce sens, des enseignants et étudiants de Sciences et technologie préparent une UE "Comprendre et agir sur un monde en transition". À l’automne, ils définiront référentiel et modalités d’évaluation. Cet enseignement optionnel sera testé dans ce collège en L2 en 2024. Avant peut-être d’essaimer.