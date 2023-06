Les 72 amendements adoptés par la commission des Affaires économiques de l'Assemblée, lors de l’examen de la proposition de loi sur le zéro artificialisation nette, mercredi 14 juin, modifient le texte issu du Sénat pour aboutir à une version de compromis, proche des déclarations du ministre Christophe Béchu. Ainsi, les projets d’envergure nationale seront comptabilisés à part et péréqués entre les régions, et la garantie rurale est adaptée. Les points plus problématiques, comme la compatibilité des Scot et PLU avec les Sraddet et la nomenclature des sols, sont désormais traités par décret.