Conformément aux annonces faites à l'occasion des 60 ans du Traité de l’Élysée, le 22 janvier 2023, le gouvernement français vient de mettre 30 000 "passes France-Allemagne" à disposition de jeunes résidents en France, âgés de 18 à 27 ans, afin qu’ils se rendent outre-Rhin. Ils leur permettront de bénéficier de sept jours de voyage illimité et gratuit sur tout le réseau ferroviaire allemand pendant un mois. 15 000 passes ont été réservés aux premiers inscrits sur une plateforme ouverte le 12 juin 2023. 15 000 autres passes seront distribués via des organismes de formation à l’intention notamment de 4 000 apprentis et jeunes en formation professionnelle, précise le gouvernement. Le même dispositif a été mis en place pour les jeunes résidant en Allemagne.