Qu’il s’agisse d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre, de bilan mondial, d’adaptation ou de pertes et préjudices, les questions financières se sont invités partout, lors des négociations préparatoires à la COP 28, du 5 au 15 juin 2023 à Bonn. Et ce, dans un contexte de confiance ébranlée par la promesse non tenue des 100 Md$ que les pays développés s'étaient engagés à fournir aux pays en développement à compter de 2020. Quant à la future présidence émiratie, très attendue, elle s’est finalement révélée "en retrait", n’apportant que peu de précisions sur sa vision.